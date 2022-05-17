Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı

Beylikdüzü ilçesinde Haramidere Sanayi Sitesi'nde H.Ö. isimli emekli bir polis memuru, yanındaki Y.K. isimli kadına, elindeki silahla henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına doğrultan H.Ö. tetiği çekerek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EMEKLİ POLİS OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahale etti. Ekipler, yaptıkları incelemelerde H.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Y.K. isimli kadına müdahale eden sağlık ekibi, olay yerinde kadına kalp masajı yaptı. Sedye ile ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı Y.K. isimli kadın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Cinayet anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, H.Ö.'nün yerde yatan kadını tekmelediği, sonrasında elindeki silahı kadına doğrultarak ateşlediği, en sonunda ise silahı başına doğrultarak ateşlediği görülüyor.

"ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM"

Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananları gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.