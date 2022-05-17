Beylikdüzü ilçesinde Haramidere Sanayi Sitesi'nde H.Ö. isimli emekli bir polis memuru, yanındaki Y.K. isimli kadına, elindeki silahla henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına doğrultan H.Ö. tetiği çekerek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahale etti. Ekipler, yaptıkları incelemelerde H.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yaralı Y.K. isimli kadına müdahale eden sağlık ekibi, olay yerinde kadına kalp masajı yaptı. Sedye ile ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı Y.K. isimli kadın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cinayet anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, H.Ö.'nün yerde yatan kadını tekmelediği, sonrasında elindeki silahı kadına doğrultarak ateşlediği, en sonunda ise silahı başına doğrultarak ateşlediği görülüyor.
Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananları gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı - Son Dakika