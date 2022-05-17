Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı - Son Dakika
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Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı

17.05.2022 23:40

İstanbul Beylikdüzü'nde emekli polis memuru, sokak ortasında kavga ettiği kadını önce yerde yatarken tekmeledi, sonra da tabancayla vurdu. Daha sonra adam, aynı silahı kendi kafasına dayayarak canına kıydı. Yaralı kadın ise hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü ilçesinde Haramidere Sanayi Sitesi'nde H.Ö. isimli emekli bir polis memuru, yanındaki Y.K. isimli kadına, elindeki silahla henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına doğrultan H.Ö. tetiği çekerek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EMEKLİ POLİS OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahale etti. Ekipler, yaptıkları incelemelerde H.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emekli polis, sokak ortasında tartıştığını kadını vurup aynı silahla intihar etti

YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Y.K. isimli kadına müdahale eden sağlık ekibi, olay yerinde kadına kalp masajı yaptı. Sedye ile ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı Y.K. isimli kadın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emekli polis, sokak ortasında tartıştığını kadını vurup aynı silahla intihar etti

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Cinayet anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, H.Ö.'nün yerde yatan kadını tekmelediği, sonrasında elindeki silahı kadına doğrultarak ateşlediği, en sonunda ise silahı başına doğrultarak ateşlediği görülüyor.

"ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM"

Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananları gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.

Emekli polis, sokak ortasında tartıştığını kadını vurup aynı silahla intihar etti
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BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı - Son Dakika


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