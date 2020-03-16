Emekli polis su kanalında ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'da emekli bir polis su kanalında ölü olarak bulundu.



Olay, 19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Mehmet Arslan (62) su kanalında ölü bulundu. Arslan'ın cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN