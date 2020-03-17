Emekli polis su kanalında ölü bulundu - Son Dakika
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Emekli polis su kanalında ölü bulundu

6 saat önce

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Arslan (62) su kanalında ölü bulundu.

Emekli polis su kanalında ölü bulundu, System.String[]

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Arslan (62) su kanalında ölü bulundu. Arslan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi'ndeki su kanalında sabah saatlerinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, cesedi bulunan kişinin emekli polis memuru Mehmet Arslan olduğunu tespit etti.

Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emekli polisin ölün nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:04 Kaynak: DHA
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