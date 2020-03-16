Emekli polis sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika

Emekli polis sulama kanalında ölü bulundu
6 saat önce
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi sulama kanalında ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:38 Kaynak: AA
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi sulama kanalında ölü bulundu.
Kertme Mahallesi'nde vatandaşlar sulama kanalında erkek cesedi olduğu ihbarında bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemede cesedin emekli polis memuru Mehmet Arslan'a (62) ait olduğunu belirledi.
Arslan'ın otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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