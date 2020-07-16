Emekli polis tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı - Son Dakika

MUĞLA'da yapımı devam eden Milas Devlet Hastanesinde gece bekçiliği yapamn emekli polis Ali Ö., tartıştığı taşeron firma sorumlusu Mükremin Demir'i tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Demir, tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde yapımı devam eden yeni Milas Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede gece bekçiliği yapan emekli polis memuru Ali Ö. ile hastanenin altyapı işlerini yürüten taşeron firma sorumlusu Mükremin Demir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali. Ö., yanında bulunan tabanca ile Demir'e ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Durumu ağır olan Demir'in hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Ali Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı