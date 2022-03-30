Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu - Son Dakika
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Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu

30.03.2022 16:33
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu

Antalya'da emekli polis, tartıştığı komşusunu önce beylik tabancası ile 2 el ateş ederek kasık ve dizinden yaraladı, ardından olayın gerçekleştiği yerden 2 kilometre uzaklıkta telsim oldu.

Antalya'da emekli polis, tartıştığı komşusunu önce beylik tabancası ile 2 el ateş ederek kasık ve dizinden yaraladı, ardından olayın gerçekleştiği yerden 2 kilometre uzaklıkta telsim oldu. İlk ifadesinde ise, "Bana saldırdı. Ben bir iki tane ayağına sıkıp bırakacaktım" dedi.

Olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 216 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında oturan emekli polis Sedat C. (60), daha önce tartışma yaşadığı komşusu Harun Burak D. (28) ile bugün yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasına kavga çıktı. Bunun üzerine emekli polis yanında bulunan beylik tabancasın ile komşusuna 2 el ateş etti.

Harun Burak D. aldığı kurşun darbeleri ile kasık kısmından ve sağ diz kapağından yaralandı. Silah seslerini duyan komşuları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Emekli polis memuru ise olay yerinden yanında bulunan elektrikli scooter ile kaçtı. Şahıs bir süre sonra polis merkezini arayarak 2 kilometre uzaklıkta bulunan Boğaçayı yanında bulunan parkta teslim olacağını bildirdi. Bunun üzerine adrese giden çok sayıda polis şahsı gözaltına aldı.

"Ben bir iki tane ayağına sıkıp bırakacaktım"

Şahsın burada verdiği ilk ifadesinde, "Bana 2 yıldır rahat vermedi. Aramızda tartışma oluyordu. Bugün beni ittirdi. Biz buradayız dedi. Ne yaparsan yap der gibi şeyler dedi. Bana saldırdı. Silah üzerimdeydi. Boynumdan yakaladı. Ben de ayağından vurdum. Beni ittirdi ben sonra havaya sıktım. Ben bir iki tane ayağına sıkıp bırakacaktım" dedi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri ise olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemede yerde 4 adet boş kovan bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu

YORUMLAR
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Antalya, Emekli, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu - Son Dakika


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