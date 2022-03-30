Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı

30.03.2022 17:05
Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı

ANTALYA'da emekli polis memuru S.C. (60), kendisini darbedip, silahını elinden almak istediğini öne sürdüğü komşusu Harun Burak Durgun'u (28) kasığından ve diz kapağından vurdu.

ANTALYA'da emekli polis memuru S.C. (60), kendisini darbedip, silahını elinden almak istediğini öne sürdüğü komşusu Harun Burak Durgun'u (28) kasığından ve diz kapağından vurdu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi, 216 Sokak'taki 4 katlı sitede meydana geldi. Husumetli olan emekli polis memuru S.C. ile komşusu Harun Burak Durgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Harun Burak Durgun, iddiaya göre komşusu S.C.'yi darbedip, beylik tabancasını almaya çalıştı. Tabancasını çeken S.C., Harun Burak Durgun'u kasığından ve bacağından vurdu. Durgun, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken, S.C. ise kaçtı.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp parkta olduğunu söyleyen S.C., teslim olacağını belirtti. Parka giden ekipler, S.C.'yi gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesinde, aralarında iki yıldır husumet olduğunu aktaran S.C, "Aramızda sürekli tartışma oluyordu. Bugün beni ittirip, 'Biz buradayız. Ne yapacaksın' dedi. Saldırıp, tabancamı almak isteyince dizinden ve kasığından vurdum" dedi.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 4 boş kovan bulundu.


Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı
Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı
YORUMLAR
500
Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti Son dakika haberleri: Antalya'da komşusunu silahla yaralayan emekli polis kendisini ihbar etti Son dakika haberleri: Antalya'da komşusunu silahla yaralayan emekli polis kendisini ihbar etti

Polis Memuru, Konyaaltı, Emekli, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:54 Köyde herkes tedirgin! 4 kişinin öldürüldüğü aile toprağa verildi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:16:44. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement