Son Dakika Haberleri: Emekli Polis, Yol Verme Meselesi Yüzünden Otobüs Şoförünü Silahla Yaraladı

Emekli Polis, Yol Verme Meselesi Yüzünden Otobüs Şoförünü Silahla Yaraladı

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde emekli polis memuru, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı otobüs şoförünü silahla vurarak yaraladı.

Emekli Polis, Yol Verme Meselesi Yüzünden Otobüs Şoförünü Silahla Yaraladı, System.String[]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde emekli polis memuru, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı otobüs şoförünü silahla vurarak yaraladı.

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir fabrikadan otobüs şoförü olarak çalışan Aşur G. gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine dağıtırken, yol verme mevzusu yüzünden otomobil sürücüsü emekli polis olan O.E.(55) ile tartıştı. Ardından yoluna devam eden otobüs sürücüsünün önünü kesen O.E, otobüsün kapılarını açtırarak içeriye girdi. O.E., belinden çıkardığı tabanca ile otobüs şoförü Aşur G.'yi bacağından yaralayarak kaçtı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aşur G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli O.E., olay yerine yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:09 Kaynak: DHA

Bursa, Polis, Güncel
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