Son Dakika Haberleri: Emekli Polis, Yol Verme Tartışmasında Otobüs Şoförünü Yaraladı

Emekli Polis, Yol Verme Tartışmasında Otobüs Şoförünü Yaraladı

1 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde emekli polis O.E. (55), yol verme tartışmasında otobüs şoförü Aşur G.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Emekli Polis, Yol Verme Tartışmasında Otobüs Şoförünü Yaraladı, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde emekli polis O.E. (55), yol verme tartışmasında otobüs şoförü Aşur G.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada otobüs şoförü olarak çalışan Aşur G. gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götürürken, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü emekli polis O.E. (55) ile tartıştı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden otobüs sürücüsünün önünü kesen O.E., aracın kapılarını açtırarak içeri girdi. O.E., belinden çıkardığı tabanca ile otobüs şoförü Aşur G.'yi sağ bacağından yaralayarak kaçtı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı Aşur G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli O.E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:50 Kaynak: DHA

Bursa, Polis, Güncel
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