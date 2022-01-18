Emekli polise hırsız şoku... Aracından ruhsatlı tabanca ve banka kartlarının bulunduğu çantası çalındı

ANTALYA Antalya'da emekli polisin aracından, içerisinde ruhsatlı tabanca ve banka kartlarının bulunduğu çanta çalındı. Çanta, devriye gezen ekiplerce metruk bir evde içi boş olarak bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1171 sokak üzerindeki metruk evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli bir polis memurunun aracından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çanta çalındı. Durumun polise bildirilmesinin ardından, içerisinde emekli polise ait ruhsatlı tabanca ve banka kartlarının bulunduğu çantayı çalan şüphelilerin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Yeşildere Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında devriye gezen ekipler ise, metruk bir binada çanta buldu. İçi boş bulunan çantanın emekli polise ait olduğu tespit edildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.