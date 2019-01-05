Son Dakika Haberleri: Emekli Polisi, Kendisini İhbar Etmesin Diye Öldürmüş

Emekli Polisi, Kendisini İhbar Etmesin Diye Öldürmüş

1 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'ı (61) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen elektrikçi Musa Y. (49), polis tarafından yakalandı.

Emekli Polisi, Kendisini İhbar Etmesin Diye Öldürmüş, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'ı (61) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen elektrikçi Musa Y. (49), polis tarafından yakalandı. 5 ayrı suçtan aranan Musa Y.'nin emniyette verdiği ifadede, Yılmaz'ı kendisini ihbar etmemesi için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Geçen Perşembe günü, İsmetpaşa Mahallesi Şehit Aras Kılıç Sokak'ta bulunan barakadaki cesedi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu belirledi. 2001 yılında eşinden boşanan ve çocuğu olmayan Yılmaz'ın, bıçak ve tornivadayla öldürüldüğü saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Emin Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının baraka yakınlarında gördüklerini söylediği Musa Y.'yi aramaya başladı. Elektrikçilik yapan Musa Y., polisin çalışmasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan Musa Y.'nin 5 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, emekli polis Mehmet Emin Yılmaz'ı, bu durumu öğrendiği ve kendisini ihbar edeceğini düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Musa Y., adliyeye sevk edildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:21 Kaynak: DHA

Polis, Mehmet Emin Yılmaz, 3. Sayfa
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