Son Dakika Haberleri: Emekli Polisi "Seni Polise Vereceğim" Deyince Bıçaklayarak Canice Öldürmüş

Emekli Polisi "Seni Polise Vereceğim" Deyince Bıçaklayarak Canice Öldürmüş

34 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, emekli bir polisi öldüğü iddia edilen katil zanlısı yakalandı.

Emekli Polisi
İzmir'in Dikili ilçesinde, emekli bir polisi öldüğü iddia edilen katil zanlısı yakalandı. Emniyette suçunu itiraf eden ve 5 ayrı suçtan aranan zanlının, emekli polisi aranmasından dolayı polise ihbar edeceğini söylediği için bıçakladığı öne sürüldü.

Dikili ilçesinde meydana gelen olayda emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Emin Yılmaz (57), tornavida ve bıçak darbeleriyle öldürüldü. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerinde görüldüğü öne sürülen ve cinayet şüphelisi olarak her yerde aranan elektrikçi M.Y. (49) emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı.

"Seni polise vereceğim" deyince öldürmüş

M.Y.'nin 5 ayrı suçtan arandığı ifade edilirken, zanlı emniyetteki ifadesinde suçu itiraf etti. Cinayetin nedeni ise zanlının ifadesinde ortaya çıktı. Emekli polis Mehmet Emin Yılmaz'ın, M.Y.'nin 5 ayrı suçtan arandığını bildiği, gerçek kimliğini öğrendiğini ve polise söyleyeceğini zanlıya bildirmesi üzerine cinayetin gerçekleştiği öne sürüldü. M.Y. ifadesinde, Yılmaz'ı bıçak darbeleriyle öldürdüğünü de anlattı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

İzmir, Dikili, 3. Sayfa
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