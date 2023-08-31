Emekli polisin yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü iddiası polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Emekli polisin yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü iddiası polisi harekete geçirdi

Son Güncelleme: 31.08.2023 15:48

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 ay önce hayatını kaybeden emekli bir polis memurunun yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine polis ekipleri bahçede arama çalışmalarına başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 ay önce hayatını kaybeden emekli bir polis memurunun yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

KIZI POLİSE İHBARDA BULUNDU

Olay, Tosya ilçesi Hacıkemal Mahallesi Şerbetçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evde yaşayan ve 2 ay önce hayatını kaybettiği öğrenilen emekli polis memuru M.O.'nun 112 Acil Çağrı Merkezini arayan kızı S.O., 2013 yılında emekli olan babasının evinin bahçesine bomba gömdüğünü öğrendiğini söyledi.

Emekli polisin yıllar önce evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen el bombaları polisi harekete geçirdi

BOMBALARIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ankara'dan gelen ekip, özel bir iş makinesi yardımı ile bahçede gömülü olduğu iddia edilen bombaların bulunması için çalışma başlattı.

Emekli polisin yıllar önce evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen el bombaları polisi harekete geçirdi

TUVALETİN TIKANMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, M.O.'nun 2013 yılında emekli olduğu, görevde olduğu sırada el bombalarını bahçeye gömdüğü iddia edildi. M.O.'nun vefat etmesinden 2 ay sonra evin tuvaletinin tıkandığı ve kızı S.O.'nun bahçeyi kazdırmak istemesi üzerine annesinin bahçede bomba olduğunu söylediği öğrenildi. Durumu öğrenen S.O. ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiği bilgisine ulaşıldı.

Emekli polisin yıllar önce evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen el bombaları polisi harekete geçirdi

"KAPININ GİRİŞİNDEKİ TUVALETİN ALTINDA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Yaşanan olayı anlatan M.O.'nun komşusu Süleyman Karabakan, "Ölen polis memuruydu, komşumuzdu. 2 ay önce öldü. Daha sonra evinin altında bomba olduğu söylentisi çıktı. Ankara'dan gelen özel ekip bombayı çıkartmaya çalışıyor. Şu anda inceleme yapıyorlar. Kapının girişindeki tuvaletin altında olduğu söyleniyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli polisin yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü iddiası polisi harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli polisin yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü iddiası polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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