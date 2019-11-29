Emekli polisin müzik tutkusu

Denizli'de emekli polis memuru, kendi bestelediği şarkıya emekli ikramiyesini kullanarak video klip çekti.

Küçük yaştan beri dans ve müziğe ilgi duyan, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Çelebi (47), 25 yıl polis memurluğu yaptıktan sonra geçen yıl emekli oldu.

Polis memuruyken İstanbul'da bir dönem polis radyosunda çalışan Çelebi, görev yaptığı Denizli'de de polis radyosunun kurulmasını sağladı.

Müziğe olan ilgisi dolayısıyla polisken beste yapmaya ve şarkı söylemeye devam eden Çelebi, polis korolarında görev aldı, törenlerde sunuculuk yaptı.

Emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirmeye karar veren ve "Bay Çelebi" ismiyle müzik piyasasına giren Çelebi, emekli ikramiyesinin bir kısmıyla ekim ayında 4 şarkıdan oluşan albümünü çıkardı.

Sözü ve bestesi kendisine ait bir şarkısına klip çeken Çelebi'nin videosu, yayınlandığı paylaşım sitesinde 1 ayda 131 binden fazla kez izlendi.

-"Hem polislik hem solistlik yaptım"

Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri müziğe ilgi duyduğunu, zamanın yerli ve yabancı şarkılarını söyleyerek şarkıcıların taklitlerini yaparak küçük yaşlarda, aile ortamlarında hep ilgi odağı olduğunu ifade etti.

Emeklilik günü geldiğinde içindeki ukdeyi hayata geçirdiğine işaret eden Çelebi, şunları söyledi:

"Müzikten hiç kopmadım. Polisken de beste yapıyordum ve birçoğunu gece nöbetlerinde yaptım bestelerimin. Emekli olduktan sonra müziğe kanalize olarak bestelerimi geniş kitlelere duyurmak adına 4 şarkılık albüm çıkarttım. İstanbul Beykoz'da çok güzel bir klip çektik. Sosyal medyada klibime ve şarkılarıma gösterilen ilgiden memnunum."