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Son Dakika 3. Sayfa Emekli polisin öldürdüğü adam toprağa verildi

Emekli polisin öldürdüğü adam toprağa verildi

1 saat önce

Emekli polisin öldürdüğü adam toprağa verildiNİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Emekli Polis Şemsettin A.'nın öldürdüğü Selahattin Arıkan toprağa verildi.

Emekli polisin öldürdüğü adam toprağa verildi

NİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Emekli Polis Şemsettin A.'nın öldürdüğü Selahattin Arıkan toprağa verildi.

Ulukışla, ilçesine bağlı Çiftehan köyündeki kahvehanede, emekli polis memuru Şemsettin A. ile zihinsel engelli Mesut Arıkan ve ağabeyi Selahattin Arıkan arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Şemsettin A, beylik tabancasıyla Arıkan kardeşlere yaklaşık 15 el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Selahattin Arıkan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Pozantı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ciftehan köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. ı Ağır yaralanan Mesut Arıkan ise Adana Seyhan Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Emekli Polis Şemsettin A ise mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Emekli polisin öldürdüğü adam toprağa verildi

Şemsi Tebrizi, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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