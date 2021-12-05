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Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

05.12.2021 12:25

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Emekli polis memuru Süleyman C.'nin yeğeni İlyas Kütük'e tabancayla ateş etme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emekli polis memuru Süleyman C. (59) ile yeğeni İlyas Kütük (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunuyordu. Süleyman C. eşi Esme C. ile birlikte İlyas Kütük'ün evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca Süleyman C. yanında bulundurduğu tabanca ile yeğeni İlyas Kütük'e defalarca ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İlyas Kütük kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen Kütük, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İlyas Kütük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Süleyman C. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde polislere teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, cinayetin gerçekleştiği anlar İlyas Kütük'ün evinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İlyas Kütük evinin önünde oturduğu sırada cinayet zanlısı Süleyman C. ile eşi Esme C. eve geliyor. Süleyman C. ile İlyas Kütük'ün arasında tartışma yaşanıyor. Bu sırada Süleyman C.'nin eşi Esme C.'nin tartışmayı engellemeye çalıştığı görülüyor. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonrasında Süleyman C. yanında bulundurduğu tabancayı İlyas Kütük'e doğrultarak ateş ediyor. Vücuduna isabet eden kurşunla İlyas Kütük yere yığılıyor. Eşi Esme C. tarafından engellenmeye çalışılan Süleyman C., yerde kanlar içerisinde yatan İlyas Kütük'e ateş etmeye devam ediyor.

Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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