Emekli Polisler 3600 Ek Gösterge İçin Yetkililere Seslendi

Trabzon İlinde İkamet Eden Emekli Polisler Platformu, 3600 ek gösterge konusunda yetkililere seslendi.

Trabzon İlinde İkamet Eden Emekli Polisler Platformu, 3600 ek gösterge konusunda yetkililere seslendi.



Trabzon ilinde ikamet eden emekli polisler Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenledi. Emekli Polis Memuru Dursun Ali Atmaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emniyet teşkilat personelinin çalışan ve emeklisine 3600 ek göstergenin tahsil farkı gözetmeksizin bir defaya mahsus verileceğinin en kısa zamanda açıklanmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Atmaca, "Bu sorunumuza çare bulmak adına, Emniyet Teşkilatı'nın çalışan ve emekli polisleri olarak, ilk önce 2010 yılından itibaren sosyal medya ve milletvekilleri ziyaretleri ile başlayan mücadelemizi daha sonra yargı ve siyaset kurumları zemininde en üst seviyede sürdürerek, bu konuyu ülkemiz gündeminin üst sıralarına oturttuk. Ne yazık ki ilerleyen süreçte, sorumlu siyasiler tarafından bu haksızlığın giderilmesi yönünde bizlere defalarca söz verilmesine rağmen hiçbir çözüm üretilmeyince, ilk olarak 2014 yılında Manisa'da 3600'ü alabilmek için mevcut 2200 ek göstergenin iptali istemiyle dava açılmasını sağladık. Bu dava sonunda talep ettiğimiz gibi mahkeme tarafından 2200 ek göstergenin iptal edilmesi istemiyle dava dosyasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verildi. Ne var ki, aynı dönemde 09 Şubat 2016 tarihinde yüksek öğrenim mezunu polislere hükümet tarafından beklentimizden çok uzak, hatta komik bir maddi sonuç doğuran 3000 ek gösterge verildi. Bu gelişme karşısında, en baştan itibaren hedeflediğimizden 3600 ek göstergeyi alabilmek için bu sefer 3000 ek göstergenin iptal edilmesi zarureti doğduğundan, 3000 ek göstergenin iptali istemiyle ana muhalefet partisi eliyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını sağladık. Yani bu haksızlığı ikinci defa Anayasa Mahkemesi'ne taşımış olduk. Maalesef bu dava süreçlerinden de sonuç alamayınca, gelen seçim süreciyle birlikte sıra siyaset kurumu nezdinde girişimler yapmaya geldi. Emekli ve çalışan bütün polislerce yakından müşahede edildiği üzere, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen seçim sürecinde meydanlarda 3600 ek gösterge konusu, Sayın Cumhurbaşkanı dahil tüm Cumhurbaşkanı adayları ve parti başkanlar tarafından sıkça dillendirildi. Siyasilerin bu yöndeki söylemleri sonunda, seçim propagandalarının en başından en sonuna kadar siyasilerce üzerinde en çok durulan ve sözü verilen konulardan biri polislerin uğratıldığı ek gösterge haksızlığı oldu" dedi. - TRABZON

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