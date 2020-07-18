Emekli Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı: "İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak... - Son Dakika

Emekli Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı: "İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak...

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İlahiyat Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, "İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak bir ülke yok." dedi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İlahiyat Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, "İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak bir ülke yok." dedi.

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Uzunpostalcı, AA muhabirine, sözde cihad fetvalarıyla Müslümanları kaosa, teröre ve şiddet sarmalına sürükleyen DEAŞ benzeri akımların İslam'la bağdaşlaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Şiddet yanlısı grupların, dini duyguları istismar ettiğine işaret eden Uzunpostalcı, "İnsanları ikna ediyorlar. Bu iknanın neticesinde de birbirlerine destek veriyorlar. Bir kısmı İslam adına yaptığını zannediyor ama kendisi İslam'dan habersiz. Sanki İslam'ın askeri haline geldiğini zannediyor çünkü onu teşvik eden kimsenin sözlerine kanmış durumdadır. Ona kanması artık önünde herhangi bir engeli tanımamasını sağlıyor. Bu da o kimseyi ister istemez olmayacak noktalara getiriyor." diye konuştu.

"İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak bir ülke yok"

Batı dünyasındaki İslam ve Türkiye karşıtlığını da değerlendiren Uzunpostalcı, "Batı dünyası, Türklerin eskiden beri İslam'ın lideri olduğunu bilerek düşmanlık yapıyor. Bu konuda Türkiye'nin liderliğini engellemeye çalışıyorlar. Bunun için de her şeyi yapıyor. İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak bir devlet yok, başka bir millet yok. Müslümanlar olarak birbirimize sarılmadıkça bu durumun üstesinden gelemeyiz bu iş olmaz. Başka türlü değerlendirilmez." ifadelerini kullandı.

"Birliğimiz mezheplerde değil kitabımızda olacak"

Orta Doğu'da bazı ülkelerdeki mezhepçi yaklaşımları ve mezhep çatışmalarıyla ilgili görüşlerini aktaran Uzunpostalcı, "İslam tektir. İslam'ın tek kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim birliğimiz mezheplerde değil kitabımızda olacak. Onda birleşmedikçe yanlış olur." şeklinde konuştu.

"FETÖ'nün dinler arası diyalog söylemi safsatadan ibarettir"

Uzunpostalcı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in "Dinler arası diyalog söylemi"ne ilişkin, "FETÖ, dinler arası diyalog diye bir şey çıkardı. FETÖ'nün dinler arası diyalog söylemi safsatadan ibarettir." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı'nın özgeçmişi

Konya'da 1939 yılında dünyaya gelen Mustafa Uzunpostalcı, 1951'de Konya İmam Hatip Okulu'na başlayıncaya kadar çeşitli hocalardan Kur'an-ı Kerim dersleri aldı.

Prof. Dr. Uzunpostalcı, 1958'de mezun olduğu Konya İmam Hatip Okulu'nun ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğrenim gördü. Hukuk ve İslam Hukuku 1-2 kitaplarının yanı sıra Ebu Hanife'nin hayatını anlatan bir kitap kaleme alan Uzunpostalcı, yüksek İslam enstitülerinin ilahiyat fakültelerine dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı.

Uzunpostalcı, 1993-1996 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak da görev yapmasının ardından 2006'da emekliye ayrıldı.

Mustafa Uzunpostalcı, fikri ve ilmi çalışmalarının yanı sıra konferans, seminer, panel ve eğitim programlarına katılıyor.

Selçuk Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı: 'İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak... - Son Dakika
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