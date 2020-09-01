EMEKLİ PROFESÖR 265 BİN TL'SİNİ TELEFON DOLANDIRICILARINA KAPTIRDI - Son Dakika

Telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, emekli Fizik Profesörü Çetin B'yi dolandırdı. "Sizin adınıza FETÖ'ye birisi para göndermiş. Sizi lekelemeye çalışıyorlar" denilerek kandırılan Prof. Çetin B., 265 bin TL'sini kaptırdı. Emekli profesör, olay sonrası polise merkezine giderek şikayette bulundu.

Emekli Fizik Profesörü Çetin B., 30 Ocak 2020'de dolandırıcıların kurbanı oldu. Emekli profesör, olay günü sabah saatlerinde Beşiktaş'taki evindeyken kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından cep telefonundan arandı. Dolandırıcı savcının talimatı üzerine aradığını, hesabından 100 bin dolar para çektiklerini ama banka hesabındaki paranın durduğunu ve derhal çekilmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada dolandırıcılar, profesörün eşini de cep telefonundan arayarak söylenenleri destekler nitelikte konuşarak çifti ikna etmeye çalıştılar. Çiftin ev telefonlarını da arayan dolandırıcılardan biri, "Düşmanınız var mı? Sizi takip ediyorlar. Sizin adınıza FETÖ'ye birisi para göndermiş. Sizi lekelemeye çalışıyorlar" diyerek korkuttu. Emekli profesör, kendisini araştırdıklarını ve düzgün bir kimse olduğunu bildiklerini söyleyen dolandırıcılar tarafından bankaya yönelik operasyon olacağını söylenerek parasını çekmesi için ikna edildi. Eşiyle bankaya giden emekli profesör Çetin B. toplam 265 bin lira çekti. Bu arada dolandırıcılar, profesör ve eşinin cep telefonlarını devamlı operasyondan bahsederek sürekli açık tutturdular.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eve gelen eşine, başka bir bankada hesabı olduğunu, bunun tehlikeli bir durum olduğunu söylemeleri üzerine eşi bankaya gitti. Evde yalnız kalan Prof. Çetin B, iletişimde olduğu sahte komiserin isteği üzerine parayı masanın üzerine koyup fotoğrafını çekti ve yolladı. Dolandırıcılar bu kez "Paralardaki parmak izlerini tespit etmemiz gerek" diyerek parayı teslim etmesini söylediler. Profesörün parmak izi çalışmasını evde yapmalarını söylemesi üzerine de dolandırıcılar, kendilerinin takip edildiklerini, eve gelirlerse açığa çıkacaklarını söylediler. Emekli profesör, evinin bahçe kapısında bekleyen 20-25 yaşlarında bir kişiye parasını önce vermedi. Polis kartını görmek istediğini belirtince telefonda görüştüğü komiser, "İçeri girin bizi deşifre ediyorsunuz" dedi. Eve giren profesör Çetin B., bu kez de eşinin nerede olduğunu öğrenmek istedi. Eşinin polis merkezinde olduğu söylendi. Prof. Çetin B., tüm parayı gelen kişiye teslim etti. Parayı alan dolandırıcılar, "Bizi takip etme. 15 dakika sonra çayı hazırlayın, biz parayı getireceğiz" dediler. Eşi eve geldiğinde polis merkezine gitmediğini öğrenen Çetin B., sahte komiseri arayıp "Eşim karakola gitmemiş, ben şimdi karakola gidiyorum" deyince telefon suratına kapandı. Dolandırıldığını anlayan Prof. Çetin B. polis merkezine giderek kimliği belirsiz şahıslardan şikayetçi oldu.

- İstanbul