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Emekli profesörden korkutan deprem açıklaması

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, Marmara Denizi'nde bugün saat 11.00'da meydana gelen 4,6'lık depremin ardından devam eden artçılar sonrası açıklamalarda bulundu.

Emekli profesörden korkutan deprem açıklaması, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, Marmara Denizi'nde bugün saat 11.00'da meydana gelen 4,6'lık depremin ardından devam eden artçılar sonrası açıklamalarda bulundu.


Bu depremlerin Kuzey Anadolu Fay hatlarını tetikleyebileceğini söyleyen Perinçek, "Karabiga-Çan- Bayramiç dolaylarındaki faylar yarın ya da sonraki günlerde deprem oluşturabilir. Zira söz konusu alanda 281-282 yıldır 7 dolayında deprem olmuyor. Bu alanda 7'lik deprem oluşturacak enerji birikmiş durumda" dedi.


Perinçek açıklamasında, " İstanbul'da olan 4,6 büyüklükteki deprem öncü olabilir mi? Evet olabilir. Öyle kabul edip, sağlam olmayan binalardan uzak durulmasını tavsiye ederim. 4,6 büyüklükteki deprem nerede oldu? Meslektaşlarımın 7 büyüklükte deprem beklediği Orta Marmara fayı üzerinde oldu. Bu deprem Karabiga-Çan-Bayramiç hattındaki fayları tetikler mi? Hayır, hemen tetiklemez, fakat uzun vadede etkisi olabilir. Zira Marmara denizindeki faylar ve Çanakkale kuzeyindeki (Saroz Körfezi-Gökçeada), güneyindeki (Karabiga-Çan-Bayramiç) faylar ve daha güneydeki faylar (Gönen -Yenice-Edremit Körfezi) Kuzey Anadolu Fayı'nın kolları. Peki, Karabiga-Çan-Bayramiç dolaylarındaki faylar yarın ya da sonraki günlerde deprem oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Zira söz konusu alanda 281-282 yıldır 7 dolayında deprem olmuyor. Bu alanda 7'lik deprem oluşturacak enerji birikmiş durumda. Artçı depremler başladı. Şu ana kadar büyüklükleri 1,2 ile 3,3 arasında değişen 7 adet artçı oldu. Artçıların başlaması sevindirici. 4,6'dan daha büyük bir depremin olma ihtimali azalıyor" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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