Emekli Profesörü 1 Milyon Lira Dolandıran Sanıklara Hapis Cezası

Kayseri'de, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp emekli profesörü ziynet eşyaları ve dövizini alarak 1 milyon 55 bin lira dolandıran 4 sanıktan 3'üne "nitelikli yağma" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp emekli profesörü ziynet eşyaları ve dövizini alarak 1 milyon 55 bin lira dolandıran 4 sanıktan 3'üne "nitelikli yağma" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, mağdur Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Ünver Günay ile sanık avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanıklar Abdulkadir Doğan, Mustafa Yılmaz ve İbrahim Halil Puse, Metris Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile başka bir suçtan tutuklu sanık İbrahim Halil Yoktur ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı.



Savcı, önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaasını yineleyerek sanıklar Doğan, Yılmaz ve Puse'nin "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılmasını, sanık Yoktur'un ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.



Mütalaanın ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen müşteki Günay, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.



Sanık Doğan, olay öncesi kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunduğu için diğer sanıkların kendisine iftira attığını öne sürdü.



Olayla ilgisi bulunmadığını belirten Doğan, tahliye ve beraatini istedi.



Sanık Puse de kendisine komplo kurulduğunu, olayı bilerek gerçekleştirmediğini, 1 yıldır tutuklu bulunduğunu ve mağdur olduğunu kaydederek, tahliye ve beraatini talep etti.



Sanık Yılmaz da olaydan haberdar olmadığını, kimseyi yağmalamadığını belirterek tahliye ve beraatini istedi.



Yoktur ise mahkemeye güvendiğini vurgulayarak, beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklar Doğan, Yılmaz ve Puse'ye, "nitelikli yağma" suçundan 12'şer yıl hapis cezası vererek tutukluluklarının devamına, Yoktur'un ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.



Olay



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 31 Ekim 2017'de telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, "banka hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor" diyerek 3 gün içerisinde farklı zamanlarda Günay'ın 1 milyon 55 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dövizini alan zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.



Oluşturulan 2 özel ekip, 32 farklı açıdan 120 saatlik kamera kayıtlarını incelemiş, kimlikleri tespit edilen 4 zanlı gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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