Emekli resim öğretmeni bakır işlemeciliği sanatından vazgeçemiyor

Emekli resim öğretmeni bakır işlemeciliği sanatından vazgeçemiyor 36 yıldır bakır işleyen emekli kadın öğretmenin en büyük hayali 'bakır evi' açmak aradan geçen 36 yıl bakır işlemeciliğini onda tutkuya dönüştürdü Bakır işlemeciliğini miras olarak çocuklarına bırakacakDENİZLİ - Denizli'de...

Emekli resim öğretmeni bakır işlemeciliği sanatından vazgeçemiyor

36 yıldır bakır işleyen emekli kadın öğretmenin en büyük hayali 'bakır evi' açmak

aradan geçen 36 yıl bakır işlemeciliğini onda tutkuya dönüştürdü

Bakır işlemeciliğini miras olarak çocuklarına bırakacak

DENİZLİ - Denizli'de emekli olduktan sonra da 36 yıldır yaptığı bakır işlemeciliği sanatından kopamayan 60 yaşındaki resim öğretmeni Berrak Demirel'in en büyük hayali bakır evi açmak ve bu sanatı çocuklarına miras olarak bırakmak.

Denizli'de yaşayan ve 36 yıl boyunca resim öğretmenliği yapan Berrak Demirel üniversite de öğrencilik dönemlerinde tanıştığı bakır işlemeciliği sanatını emekli olduktan sonrada sürdürmeye devam ediyor. Bakır işlemeciliğine üniversite de tanışıp evlendiği eşi ile başlayan Demirel, o dönemden bu yana hayatından çekiç seslerini eksik etmedi. Üniversite de öğretmenlerinin atölyesinde tanıştıkları bakır işlemeciliği Demirel'in adeta tutkusu oldu. Demirel, evlerinde kendi yaptıkları eşyalar ile hayatlarının bir parçası haline getirdikleri bakırın kendisini tüm sıkıntılardan uzaklaştırdığını söyledi. Aldığı objeleri bakır ile birleştirerek yepyeni ürünler ortaya çıkaran Demirel'in hayali ise antika eserlerden oluşan bir bakır evi açarak bu sanatı çocuklarına miras bırakmak.

"Bakırla öğretmenimizin atölyesinde tanıştık"

Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi heykeltıraş bölümünden mezun olan Demirel, okullarda heykel branşı olmadığı için resim öğretmenliği yaptığını belirterek, "Biz 1982 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezunuyuz. Ben heykeltıtaş mezunuyum ama o dönemlerde heykel branşı olmadığı için resim öğretmenliği yaptım. 36 yıl çalıştım, ağustos ayları başında emekli oldum. Umut Türker isimli bir öğretmenimiz vardı. Eşim ile sınıf arkadaşıydık, öğretmenimizin atölyesinde öğrendik bu işi ve yaklaşık 36 yıldır da bakır işliyoruz" dedi.

"Bakır evi açmayı düşünüyorum"

Sergilediği ürünleri tekrar etmediğini ifade eden Demirel, "Yaptığım işi tekrar etmem, tektir, ikincisi olamaz. Öyle seviyorum, aynısının tekrarını asla yapmam. Bakır ile iç içe yaşıyoruz. Evimizin kapısından başlayarak tüm ev eşyalarımız kendi yaptığımız bakırdan. İleride de Allah nasip ederse antikaların olduğu küçük bir bakır evi açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Kendimi buluyorum"

Bakırda kendini bulduğunu dile getiren Demirel, bakırın kendisini sıkıntılardan uzaklaştırdığını kaydederek şunları söyledi:

"Bakırı seviyorum, rahatlatıyor, kendimi buluyorum. Belki eşimin bakır çalışmasından da kaynaklanıyor olabilir. Aynı şekilde bu sanatı çocuklarımıza da aşıladık, onlara bakırı miras olarak bırakacağız" ifadelerine yer verdi.

"Sanattan kopamam"

Sanatla iç içe olduğunu vurgulayan Demirel bunun kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi. Demirel, "Sanattan kopamamamın sebebi ben seviyorum bunu, rahatlıyorum, derdimi unutuyorum, hastalığımı unutuyorum. Belki de üniversite de hocalarımızın bize verdiği önemden ve değerden kaynaklanıyor. Ben bitpazarını gezmeyi de düşünüyorum ve seviyorum. Aldığım her objeyi değiştirip bakırla işleyip sergiliyorum. Ben, mümkün değil sanattan kopamam zaten sanatla iç içeyim. Sanat deyince ben, ben deyince de eşim" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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