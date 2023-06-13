Emekli resim öğretmeni süpermarkette bale yaparken görüntülendi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, girdiği süpermarkette çalan müziğe eşlik ederek bale yaptığı görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kadının, 56 yaşındaki emekli resim öğretmeni Nimet İyice olduğu ortaya çıktı. İyice, gittiği her davette ya da eğlencede istenmediği için 'Gitme Buradan' şarkısı çalınca dans ederek eşlik ettiğini söyledi.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde, 10 Haziran'da alışveriş yapmak için bir süpermarkete giren kadın, içeride sevdiği müziğin çaldığını duyunca, önce çantasını ve ceketini kenara bıraktı ardından müzik eşliğinde dans figürleri yapmaya başladı. Yaklaşık 1 dakika boyunca dans eden kadını, market çalışanı da şaşkınlıkla izledi. Kadının dans ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaptığı dansın ardından market çalışanıyla bir süre sohbet eden kadının gençken bale yaptığını, markete girdiğinde çok sevdiği bir şarkının çaldığını duyunca dans etmeye başladığını söylediği belirtildi.Markette dans eden kadının Karaman Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki emekli resim öğretmeni Nimet İyice olduğu öğrenildi. Markette 'Gitme Buradan' şarkısının çaldığını duyunca dans ederek eşlik ettiğini belirten İyice, "Gittiğim davetlerde, düğünlerde benim için hep, 'Bu kadının ne iş var burada', 'Nereden duydu geldi', 'Ne zaman gidecek', 'Nereden duydu geldi' diyorlardı. Bunları yaşadım 20 yıl boyunca. Marketteki şarkı da ise 'Gitme buradan, ben sensiz yaşayamam' diyordu. Şarkının ritmi oynattı beni" dedi.