Üye Girişi
Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü - Son Dakika

Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü

27.07.2021 12:17

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Haydar Durmuş'un yıllardır yaptığı yağlıboya tablolar, eşi ile bir dairesinde yaşadığı üç katlı apartmanın boş daireleri ve merdiven boşlukları dahil tüm duvarlarını süslüyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Haydar Durmuş'un yıllardır yaptığı yağlıboya tablolar, eşi ile bir dairesinde yaşadığı üç katlı apartmanın boş daireleri ve merdiven boşlukları dahil tüm duvarlarını süslüyor.

Yaklaşık 30 yıllık çalışma hayatının ardından emekli olan Durmuş, 2000 yılında ilçeye bağlı Elmaalan Mahallesi'nde yaptırdığı 3 katlı apartmanı sanat galerisine dönüştürdü.

Haydar Durmuş, AA muhabirine, çocukluğunda babasının işlettiği kahvehanede masalarda bırakılan boş sigara paketlerinin üzerine insan ve otobüs figürleri çizerek resim yapmaya başladığını söyledi.

İlkokulda resim yeteneğinden dolayı arkadaşlarının yanında farklı bir yeri olduğunu dile getiren Durmuş, lise yıllarında resme olan ilgisinin daha da arttığını ifade etti.

Durmuş, 1965 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra aynı yıl resim öğretmeni olarak atandığını anlatarak, "Öğretmenliği düşünmezken resim sevdası yüzünden öğretmen oldum. Fakat sonra öğretmenliği de sevdim." dedi.

Öğrencilik yıllarından başlayarak paletinin hala kurumadığını ifade eden 79 yaşındaki Durmuş, "Hep çalıştım. Ankara, İzmir, İstanbul olmak üzere çeşitli illerde birçok sergiler açtım. Açtığım sergileri 30'a kadar saydım, sonra saymayı bıraktım." diye konuştu.

Haydar Durmuş, eserlerinin Trabzon'daki evinin çatı katında bulunduğunu ancak 2000 yılından sonra Arsin'de yaptırdığı üç katlı binaya taşıdığını belirterek, "Eserlerimin bir kısmını arkadaşlarıma verdim, bir kısmı da bende. Eşimle birlikte orta kata yerleştim ama binanın diğer katlarını da müze yapmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

"Yağlı boya ve akrilikle yaptığım büyüklü küçüklü 4 binin üzerinde resmim var"

Yıllar içinde çevresindeki ressam arkadaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Rus ve İranlı ressamlardan da takas yöntemiyle 250'yi aşkın eser topladığını dile getiren 3 çocuk, 7 torun sahibi Durmuş, evini, sanat evine dönüştürme fikri üzerinde çalıştığını aktardı.

Karadeniz Bölgesi'nin kendisine ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:

"Renk ve biçim olarak çok zengin bir coğrafyamız var. Hiçbir resmi tabiatın karşısına geçip yapmadım. 2000 yılından sonra yaptığım resimleri kayıt altına aldım. Şimdiye kadar toplamda ne kadar resim yaptım onu da bilmiyorum. Yağlı boya ve akrilikle yaptığım büyüklü küçüklü 4 binin üzerinde resmim var. Ressamlardan topladığım eserler bunun dışında. Ayrıca sulu boya, ağaç baskıları, karikatürleri de kayıt altına almadım."

Durmuş, evinin hemen hemen her bölümünde eserlerini sakladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Resim yapayım da eserlerimi koyacak yer bulunur. Gerekirse yatak odama onları koyarım. Sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. Çünkü resim beni dinlendiriyor. Kovid-19 dönemindeki yasaklarda da hem resim yaparak hem de bahçeyle ilgilenerek vakit geçirdim."

Eserlerini, resmin değerini bilenlere verdiğini anlatan Durmuş, çalışmalarını 500 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattığını da sözlerine ekledi.

Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü
Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü
Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü
Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü
Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü

Öğretmen, Trabzon, Sigara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka 12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı 12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı 11:54 Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu 11:50 İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 11:47 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü 11:43 Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi 11:05 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü
12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı
12:05 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
12:03 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı
11:50 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor         
12:45
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" tepkisi! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası isyan etti         
12:18
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti         
11:01
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi         
18:06
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 13:05:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement