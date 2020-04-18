Emekli Rus generale kedi sorgusu - Son Dakika
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Emekli Rus generale kedi sorgusu

6 saat önce

Emekli Rus generale kedi sorgusu Antalya'da kedinin havalı tüfekle vurulması olayında emekli Rus generalin ifadesi alındı Komşu emekli Rus generalin evinde havalı tüfek bulundu Bir kedisi vurulan, diğeri kaybolan turist katın diğer 2 kedisini eve kapattı Antalya'da bir turistin...

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Emekli Rus generale kedi sorgusu

Antalya'da kedinin havalı tüfekle vurulması olayında emekli Rus generalin ifadesi alındı

Komşu emekli Rus generalin evinde havalı tüfek bulundu

Bir kedisi vurulan, diğeri kaybolan turist katın diğer 2 kedisini eve kapattı

ANTALYA - Antalya'da bir turistin Avustralya'dan getirdiği kedisinin havalı tüfekle vurulması olayının adından yapılan incelemede, komşusu emekli Rus subayın evinde yapılan aramada havalı tüfek ele geçirildi. Emekli generalin ifadesi alındı.

Avustralya'dan gelerek Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'nde villa kiralayan Svetlana - Brad Salatchi çifti, kanlar içinde buldukları ve veteriner kliniğine götürdükleri 10 yaşındaki kedileri Salty'nin havalı tüfekle vurulduğu anlaşılınca polise başvurarak olayın failinden davacı oldu. Bunun üzerine olay yerinin çevresinde araştırma yapan Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kedinin Salatchi çiftinin oturduğu villanın bitişiğindeki siteden eve geri geldiği duvara kan izlerinin bulaştığı bilgisi üzerine siteye girmek istedi ancak o sırada arama izni olmadığı için bahçe veya evlerde araştırma yapılamadı.

Havalı tüfek Rus generalin evinde bulundu

Yaralı kedinin sahipleri bunun üzerine polise tekrar başvuru yaparak kediyi vuran kişinin ve silahın ortaya çıkarılması için komşu sitede araştırma yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Kemer Cumhuriyet Savcılığı, nöbetçi mahkemeye başvurarak arama ve bulunacak delillere el koyma izni istedi. Nöbetçi mahkemenin gerekli izni vermesi üzerine Polis Olay Yeri İnceleme ve bir asayiş ekibi Koloğlu Sitesi'ne gelerek 61 yaşındaki Aleksandr B.'nin villasında arama yaptı. Aramada, bir adet havalı tüfek ile mermileri ele geçirildi. Tüfeğe el konulurken, şüpheli Aleksandr B. karakola götürülerek ifadesi alındı.

"Psikopat hayatıma girdi ve nerede olduğumu unutturdu"

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir kedisi kaybolan, diğeri havalı tüfek mermisiyle yaralanıp ölümden dönen Lana-Brad Salatchi çifti kedileri Salty ve Monica'yı eve kapattı. Villa çevresinde kedilerin çıkmaması için çitleri yükselteceklerini söyleyen Svetlana Salatchi, "Eğer bahçeye veya dışarıya çıkarlarsa vurulacağından korkuyorum. Herkes baharın tadını çıkartırken onlar hapiste gibiler. Dışarı çıkarlarsa bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Dışarıda yaşamımızı altüst eden insanlar var. Burası harika bir yer aslında evimde kitabımı yazıyorum bahar gelmiş hava güzel ancak bir psikopat hayatıma girdi nerede olduğumu unutturdu, dünyam tersine döndü. Benden sevgiyi aldı anlatabiliyor muyum" diye konuştu.

"Kayıp kedim de orada ölmüş olabilir"

Slatchi, polislerin gelerek havalı tüfeği bulduklarında kendisinin de operasyonu gördüğünü belirterek, "Eğer o silah oradaysa başka bir kedim daha vardı kaybolan, her yere baktık AVM'lere tüm otobüs durakları dahil her yere baktık. Cesedini bile bulamadık her yere baktık en son yan sitenin bahçesinde görülmüştü diğer kaybolan kedim. ve bir ay sonra diğer kedim kafasından vurulmuş şekilde geldi. Benim yerimde olsanız siz ne düşünürsünüz" diye sordu.

"Böyle güzel bir yerde neden silah bulundurulur ki?"

Salatchi, Kemer'de komşularıyla sevgi saygı çerçevesinde mutlu yaşadıklarını belirterek, "Hepimiz mutlu insanlarız birbirimizle iletişim halindeyiz. Komşularım bana meyve getirir ben limonlarımdan veririm. Kediler, köpekler, sokak kedileri herkes mutlu. Neden bazı insanlar bu cennet yerde evinde silah bulunduruyor" diye konuştu.

Öte yandan, geçen hafta havalı tüfek mermisiyle yaralanan 10 yaşındaki kedinin tedavisi sürüyor. Her gün getirilen yaralı kedinin tedavisini yapan Kemer Veteriner Kliniği hekimi Olgun Aslan, "Salty'nin durumu iyi. İlaç tedavisiyle enfeksiyon oluşmasını önledik. Önümüzdeki günlerde merminin kırdığı dişin kökünü almamız gerekiyor, küçük bir operasyon olacak" dedi.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:28 Kaynak: İHA

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