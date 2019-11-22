Son Dakika Haberleri: Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın
Son Dakika Spor Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın - Son Dakika Spor

Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın

6 saat önce

İşitme engelli Zeki Çalışkan'ın kariyeri başarılarla doluMilli sporcu madalyalarına yenilerini eklemek amacındaTolga YILDIRIM/ANTALYA, - İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı sporcusu 44 yaşındaki Zeki Çalışkan, spor kariyerinde elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa...

Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın, System.String[]

İşitme engelli Zeki Çalışkan'ın kariyeri başarılarla dolu

Milli sporcu madalyalarına yenilerini eklemek amacında

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı sporcusu 44 yaşındaki Zeki Çalışkan, spor kariyerinde elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa ikinciliği başarılarına dünya ve olimpiyat şampiyonluğu da eklemek istiyor.

Trabzon'da yaşayan doğuştan işitme engelli Zeki Çalışkan, çocukluğunda ailesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Uzun yıllar tekvando müsabakalarına katılan Çalışkan, işitme engeli nedeniyle ilk başlarda başarı elde edemedi. Tekvando tutkusuyla çalışmalarını sürdüren ve 10 yıl önce İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı'na seçilen Zeki Çalışkan, Türkiye şampiyonluğu kazandı. Çalışkan, 2012'de Venezuela'daki Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu. 2013'te Bulgaristan'da, 2017'de de Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Zeki Çalışkan, özel sektördeki çalışma hayatına emekli olması nedeniyle son verdi.

Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da ikincilik elde eden Zeki Çalışkan, gelecek yıl Yunanistan'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. 2021'de gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na da hazırlanan Çalışkan, "Çocukluğumdan itibaren tekvandoya yapıyorum. Özel sektörde çalıştım, emekli oldum. Tek hayalim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Şampiyonluk kazanmak benim milli davam" dedi.


Zeki Çalışkan, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yalanladığı HDP'li Garo Paylan özür diledi
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halıyı tanıttı: Yerli ve milli Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 18:22:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]