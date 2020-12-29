Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları erken ödenecek - Son Dakika

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları erken ödenecek

29.12.2020 09:59
Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları erken ödenecek, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında ayın 1, 2 ve 3'ünde aylık alanların ödemelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öne çektiklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında ayın 1, 2 ve 3'ünde aylık alanların ödemelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öne çektiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'inde ödendiğini belirten Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki bazı vatandaşların aylık alma günlerinin kısıtlama günlerine denk geldiğine dikkati çekti.

Banka şubelerinde kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmek için aylık günlerini öne çektiklerini belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Bu kapsamda aylıklarını her ayın 1'inde alanlara bugün, 2 ve 3'ünde alanlara yarın ödeme yapılacak. Ayın 4 ve 5'inde alanlar ise kendi ödeme günlerinde aylıklarını alabilecek."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları erken ödenecek - Son Dakika


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