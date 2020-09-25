Son dakika haberleri: Emekli savcının 380 bin lirasını dolandıran şüpheli otogarda yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde emekli savcı Gökhan M. (67), telefonda kendisini polis olarak tanıtarak 32 yaşındaki Ahmet U. tarafından 380 bin TL dolandırıldı. Polis, emekli savcıyı dolandıran şüpheliyi aynı gün Muğla otogarında, dolandırdığı paralarla yakalayıp, adliyeye sevk etti.

Datça'da yaşan emekli savcı Gökhan M.'yi geçen hafta telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip, kendisini kurtarmak için ara istedi. Gökhan M., bir hafta boyunca zaman zaman kendisini arayan telefondaki kişiye inanıp, bankadaki 380 bin lira parasını çekip, dün saat 17.30 sıralarında, Datça İlçe Kaymakamlığı binası buluşup, teslim etti. Daha sonra durumu anlattığı eşi Gönül M., emekli savcının dolandırıldığını anlayıp, polisi arayarak, ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.Şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüphelinin ilçe dışına çıkmış olabileceği düşüncesinden yola çıkan polis, olayla ilgili tüm güvenlik birimlerini bilgilendirdi. Bu arada, otobüsler, taksiler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, otel, pansiyon ve otobüs terminalleri tek tek incelemeye alındı.'BAŞINDAKİ ŞAPKA ELE VERDİ'

Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, ilk ip ucuna Datça'da bir kırtasiye dükkanında ulaştı. İşyerinden bir sırt çantası alırken görüntüleri tespit edilen şüphelinin, başında 'Türkiye' yazılı şapka bulunduğu belirlendi. Datça'dan bir taksi ile Muğla'ya gittiği, bir alışveriş merkezi önünde taksi değiştirdiği kameralardan tespit edilen şüphelinin, otogara gidebileceği değerlendirilerek önlem alındı. Muğla otogarında konuşlanan polis, saat 21.30 sıraları terminale gelen şüpheli Ahmet U.'yu (32) dolandırdığı 380 bin TL para ile suçüstü yakaladı. Datça'ya getirilen şüpheli Ahmet U. (32), polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.