Emekli şoför evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu.

Bugün saat 18.00 sıralarında apartmanda kötü kokular hisseden apartman sakinleri emniyeti aradı. Emekli şoför Ali Dinç'in (63) evine giden polisler kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Eve giren polisler Ali Dinç'i hareketsiz halde odada yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna sevk edildi. Ali Dinç'in evinde yalnız yaşadığı bildirildi. - ANTALYA