Son Dakika Haberleri: Emekli subay evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Emekli subay evinde ölü bulundu

Emekli subay evinde ölü bulundu

1 saat önce

İstanbul Kadıköy'de ailesiyle birlikte yaşayan Emekli Albay Coşkun Özcan, evinde ölü bulundu.

Emekli subay evinde ölü bulundu, System.String[]

İstanbul Kadıköy'de ailesiyle birlikte yaşayan Emekli Albay Coşkun Özcan, evinde ölü bulundu. Polis şahsın beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.


Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 71 yaşındaki Emekli Albay Coşkun Özcan, evde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 13 katlı binanın ikinci katındaki eve giren polis ve sağlık ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Özcan'ın binaya ailesiyle birlikte 2 ay önce taşındığı öğrenildi.Polis emekli albayın beylik silahıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
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