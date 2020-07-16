Emekli tarım teknikeri, evini sanat galerisine çevirdi - Son Dakika

Emekli tarım teknikeri, evini sanat galerisine çevirdi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, emekli tarım teknikeri Ergenç Çavuşoğlu (65), emeklilikten sonra katıldığı resim, ahşap oyma ve su kabağı işlemeciliği kurslarında becerisini geliştirirken, hazırladıkları ile de evini sanat galesine çevirdi.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, emekli tarım teknikeri Ergenç Çavuşoğlu (65), emeklilikten sonra katıldığı resim, ahşap oyma ve su kabağı işlemeciliği kurslarında becerisini geliştirirken, hazırladıkları ile de evini sanat galesine çevirdi. Evinin bahçesinde atölye kuran Çavuşoğlu, yöresindeki gençlere de kurslar vermeye başladı.

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tarım teknikeri olarak görev yaparken, 21 yıl önce emekli olan Ergenç Çavuşoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, 5 yıl süreyle resim kurslarına, ikişer yıl da ağaç oyma ve su kabağı işlemeciliği kurslarına katıldı. 3 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, çok sayıda karakalem, sulu boya ve yağlı boya resimler yaparken, yüzlerce de ağaç oyma yaptı. Su kabaklarından abajur ve gece lambaları da yapan Çavuşoğlu ilçe merkezindeki evini 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesi'ne taşıdı.

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Evinin bahçesine bir atölye yapan ve bir de sergi salonu açan sanat aşığı Çavuşoğlu, çok sayıdaki meraklıya da ücretsiz kurs vermeye başladı. Çavuşoğlu'nun eserleri büyük ilgi görürken Ankara, İstanbul ve Kıbrıs'tan siparişler almaya başladı. Sanat galerisine dönüştürdüğü salonda resimlerden su kabağı süslemeleri ve ahşap oymalardan ağaç dallarından yapılmış yılana kadar pek çok esere yer veren Çavuşoğlu, "Emekli olalı yaklaşık 20 yıl oldu. 5 yıl resim kursuna devam ettim. Şu anda her türlü resmi yapıyorum. Karakalem, sulu boya, yağlı boya, soft pastel, arkralik boya, duvar resimleri ve ahşap boyama yapıyorum. Burhaniye'de oturuyordum. Vazgeçtim geldim, Kızıklı köyüne yerleştim. Evimin önünde kendime bir atölye ve sergi salonu yaptım. Köyde gençlere, öğrencilere isterlerse yardımcı oluyorum. Özellikle gençlere tavsiye ediyorum. Boş zamanlarını gelip değerlendirsinler" dedi.

Çavuşoğlu'nun atölyesinde çalışmalarını sürdüren İngilizce öğretmeni Füsun Acuner ise, "Uzun süredir mozaik taş, taş boyama ve resimle ilgileniyordum. Ergenç ustamla tanışınca birlikte bunları yapmaya karar verdik. Benim tasarımlarım, hocamın tasarımları, çalışmalarımız birleşince ortaya keyifli işler çıktı. Yaptığımız işleri Ankara'ya ve Kıbrıs'a ve farklı yerlere göndermeye başladık. Çerçeveler yaptık. Ahşaptan güzel işler ortaya çıktı. Şimdi de mozaikle ahşabı birleştirdik. Özellikle bu günlerde ruhumuza çok iyi geliyor" dedi.


Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli tarım teknikeri, evini sanat galerisine çevirdi - Son Dakika
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