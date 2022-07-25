Emekli,Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir" denildi.