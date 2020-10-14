Emekli torna tesviye ustası 9 enstrüman üretiyor - Son Dakika

Emekli torna tesviye ustası 9 enstrüman üretiyor

14.10.2020 10:43

Bingöl'de yaşayan emekli torna tesviye ustası Ali Rıza Gökçan, evinin giriş katına kurduğu atölyede 9 çeşit enstrüman üretiyor.

Bingöl'de yaşayan emekli torna tesviye ustası Ali Rıza Gökçan, evinin giriş katına kurduğu atölyede 9 çeşit enstrüman üretiyor.

Çocuk yaşlarda gittiği İstanbul'da 43 yıl torna tesviye işinde çalışan 65 yaşındaki Gökçan, 8 yıl önce emekli oldu.

Memleketi Bingöl'e dönen ve Yayladere ilçesinde babasından yadigar kalan evin giriş katını, kendi imkanlarıyla atölyeye dönüştüren Gökçan, tüm zamanını burada geçiriyor.

Müziğe ilgi duyması nedeniyle hiç eğitim almadan enstrüman üretmeye karar veren Gökçan, 8 yıldır bağlama, kemane, keman, zurna, mey, balaban, dilli flüt, kaval ve davul yapıyor.

"Müzikte stres yok"

Gökçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe ilgi duyduğunu belirterek, bu nedenle emeklilik yaşamında enstrüman üretmeye karar verdiğini söyledi.

Torna ustası olarak çalıştığı dönemde de arada bir mey yaptığını anlatan Gökçan, enstrüman yapımını memleketi Yayladere'de sürdürmeye karar verdiğini aktardı.

Gökçan, kurduğu atölyede hiçbir eğitim almadan 8 yıl önce müzik enstrümanları yapmaya başladığını dile getirerek, "Müzikte stres yok. Bu işi severek yapıyorum. Hiçbir eğitim almadan kendim enstrüman yapımını öğrendim. Tüm enstrümanları amatörce çalabiliyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden hiç ayrılmadığını, tüm zamanını enstrüman yaparak değerlendirdiğini kaydeden Gökçan, "Yaşım ilerlediği için kurallara uymam gerekiyor. Bu atölyede huzur buluyor, zamanı burada değerlendiriyorum. Bu atölyeye girdiğimde stresim kalmıyor. Kendimi burada huzurlu hissediyorum." diye konuştu.

Gökçan, bu işi para kazanmak için yapmadığını dile getirerek, enstrümana fazla talep olmadığını aktardı.

"100 lira harcarım, 50 lira ya kazanırım ya kazanmam. Benim amacım para kazanmak değil." diyen Gökçan, yılda kimi zaman 2 enstrüman sattığını kaydetti.

Emekli torna tesviye ustası 9 enstrüman üretiyor
Emekli torna tesviye ustası 9 enstrüman üretiyor
Emekli torna tesviye ustası 9 enstrüman üretiyor
Emekli torna tesviye ustası 9 enstrüman üretiyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli torna tesviye ustası 9 enstrüman üretiyor - Son Dakika

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