Emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

13.04.2021 03:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen emekli Tuğamiral Ergun Mengi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen emekli Tuğamiral Ergun Mengi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturması kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden emekli Tuğamiral Mengi, "devletin güvenliğine veya Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Mengi, yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında da hakimlikçe yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

Mengi hakkındaki kararla 14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

"Tam anlamıyla bir iletişim kazası"

Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu... Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bildiriyi Ergun Mengi hazırladı

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, Ergun Mengi'nin, söz konusu bildiriyi hazırlayıp, taslak metin olarak "ADMEK-2" isimli Whatsapp grubunda yayınladığı ve yapılması istenilen değişiklikleri bildiri metnine ekleyerek metne son halini verdiği belirtilmişti.

Sevk yazısına göre, emekli Amiral Ali Yüksel Önel'e 2 Nisan'da bir mesaj gönderen Mengi, mesajında şunları kaydetti:

"Komutanım çok sağ olun, esas tepki takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsb kurslarında Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle dz.kk olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son 3 paragrafta, anlarlarsa eğer. Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım."

Sevk yazısında Mengi'nin, Montrö ile ilgili açıklamaların bahane olduğunu açıkça belirttiği, bu şekilde soruşturma konusu bildiriyi hazırladığı ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilmişti.

4 Nisan'da soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise dün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cumhuriyet, Ankara, Emekli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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