Başiskele ilçesinin Seymen Mahallesi Anayurt Sokak'ta bulunan sitede öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 ay önce emekli olan Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken'in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tuğamiral Eken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararla Gölcük Tersane Komutanlığı görevinden emekliye sevk edilmişti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu - Son Dakika