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Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu

18.06.2021 17:42
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan, emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Başiskele ilçesinin Seymen Mahallesi Anayurt Sokak'ta bulunan sitede öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 ay önce emekli olan Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken'in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

YAŞ KARARIYLA EMEKLİYE SEVK EDİLMİŞTİ

Tuğamiral Eken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararla Gölcük Tersane Komutanlığı görevinden emekliye sevk edilmişti.

Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu

Başiskele, Emekli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu - Son Dakika


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