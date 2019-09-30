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Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun yargılandığı dava

34 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun yargılandığı dava, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.


Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Başoğlu ve avukatı katıldı.

Başoğlu hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla devam eden yargılamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında Başoğlu'nun da olup olmadığı konusunda Kütahya Emniyet Müdürlüğüne yazı gönderilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından 16 Temmuz 2016 sabahı ifadesi alınan Başoğlu, 23 Temmuz 2016'da çıkarıldığı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı. Başoğlu'nun, darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı ileri sürülmüştü.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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