Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan Trabzon Limanı'na ziyaret

İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Trabzon Limanı'nı ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen, "5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı"na konuşmacı olarak katılan Yaycı, etkinliğin ardından Trabzon Limanı'na geldi.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Yaycı'ya limandaki faaliyetler ve deniz taşımacılığı konusunda bilgi aktardı.

Yaycı, vatanperver insanların ve denizcilerin şehri Trabzon'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, Trabzon Limanı'nın her gün geliştiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Trabzon Limanı'nın mutlaka demir yolu ile buluşturulması gerektiğinin altını çizen Yaycı, şunları kaydetti:

"Trabzon Limanı'na mutlaka Erzurum ve Erzincan üzerinden bir demir yolu bağlantısı yapılması, Trabzon Limanı'nı son derece geliştirir. Limanın yanı sıra Türk Cumhuriyetlerinin ticaretini de geliştirir. Özellikle Orta Asya'nın denizlere bağlantısını, Rusya'nın Türkiye'nin üzerinden ticaretinin yürümesi, Ukrayna'nın ticaretinin Trabzon üzerinden yürümesini çok ciddi şekilde sağlar. Onun için çok kilit noktadadır Trabzon ve Trabzon Limanı. Bu nedenle Trabzon Limanı'nın deniz ulaştırmasından sonra en ucuz ikinci ulaşım tipi olan demir yolu ile bağlantısının yapılması son derece önemlidir. Umuyorum devlet yetkilileri bu projesi bir an önce hayata geçirirler."

Ermiş de emekli Tümamiral Yaycı'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ ve Albayrak Grubu olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her alanda yer aldıklarını vurguladı.