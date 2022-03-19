Emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya hakaret eden FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'a 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya hakaret eden FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'a 2 yıla kadar hapis talebi

19.03.2022 10:28
Emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya hakaret eden FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'a 2 yıla kadar hapis talebi

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya sosyal medyadan 'hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya sosyal medyadan 'hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Emekli tümamiral Cihat Yaycı, kendisine sosyal medya kanalından 'Mavi vatan ve Cihat Yaycı'nın Türkiye'ye kaybettirdikleri' başlıklı bir videoyla karalayıcı iftira ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında şikayette bulunmuştu. Yaycı'nın avukatı Candaş Gürol aracılığıyla Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinin ardından şüpheli Adem Yavuz Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Farklı isimli bir hesapla hakaret ettiği belirlendi

Müşteki Cihat Yaycı'nın şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, şüpheli Adem Yavuz Arslan'ın müştekiye hitaben 'Fetömetre meselesi sebebiyle insanlığa karşı suç olarak Cihat Yaycı mahkemenin karşısına çıkacaktır', 'Cihat Yaycı da FETÖ'cü çıktı' ve 'Yaycı'nın bilinmeyen hikayesi' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi. İddianamede yer alan dilekçede, şüpheli Arslan'ın müşteki Yaycı hakkında 'karalayıcı iftira' ve 'hakaret' içerikli paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporuna da yer verilen iddianamede, müşteki Yaycı'ya hakaret edilen 'Yaşar Bakırcı' isimli sosyal medya hesabının, şüpheli Adem Yavuz Arslan'a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Adem Yavuz Arslan hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya hakaret eden FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'a 2 yıla kadar hapis talebi
Emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya hakaret eden FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'a 2 yıla kadar hapis talebi
Emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya hakaret eden FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'a 2 yıla kadar hapis talebi

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Fetullahçı Terör Örgütü, Adem Yavuz Arslan, Cihat Yaycı, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya hakaret eden FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'a 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli tümamiral Cihat Yaycı'ya hakaret eden FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'a 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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