Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, önceki gün Oruç Reis'e yönelik Yunan tacizine gerekli yanıtın Kemal Reis gemisi tarafından verildiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Peki, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz gücü karşılaştırmasında durum ne? İki ülkenin deniz gücü envanterlerinde, Türkiye'nin 16 fırkateyni bulunurken Yunanistan'ın fırkateyn sayısı 13. Korvetlerde de Türkiye'nin 10'a 5 üstünlüğü bulunuyor.

Yunanistan'ın 20 hücumbotu bulunurken, Türkiye'nin hücumbot sayısı 19. Türkiye'nin denizaltı sayısı 12 iken, Yunanistan'ın 11 denizaltısı var. Helikopter sayılarında ise Türkiye'nin bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. Türkiye'nin 29 helikopteri bulunurken, Yunanistan'ın 18 helikopteri var.

EMEKLİ TÜMAMİRAL KUTLUK: ÇATIŞMADA SONUÇLARI YUNANLAR İÇİN KÖTÜ OLUR



Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, iki ülkenin deniz gücünü Haber Global'de değerlendirdi:

"Başkasının getirdiği gemi ile pek bir şey yapamazsınız. Gemilerin sayısal durumu da gerçeği yansıtmaz. Türkiye donanmasının gemileri moderndir. Korvetlerimiz diye baktığımız gemiler dünyanın en iyi silahlandırılmış gemileri ve fırkateynlerle kolaylıkla mücadele edebilirler.

Hücumbotlarımız Türkiye'de imal ediliyor. Hücumbotlar fırkateynlerle başa baş aynı güce sahiptirler. Denizaltılarımız sayıca denk gözüküyor. Denizaltılarımızın envanterine çok önemli bir vurucu güç giriyor. Dolayısıyla bu nükleer denizaltılarla mücadele edebilecek kadar kapasite kazandıracak Türkiye'ye.

Ege'de Yunanistan'ın birkaç avantajı var ama Doğu Akdeniz'de avantajı yoktur. Orada yapılabilecek bir çatışmada sonuçları Yunanlar için kötü olur."