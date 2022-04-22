Emekli Türk Albay: "Uzaylılar Tarafından Alıkonuldum" - Son Dakika

Spacemag Türkiye'nin kurucusu Emre Ergül'ün Radyo Gar'da yayınlanan "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" programının bu haftaki konuğu emekli albay Feza Güllü oldu.

31 yıl Türk ordusunda hizmet veren ve 6 yıl önce emekli olan Güllü, 1990 yılında uzaylılar tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

Güllü albay, 32 yıl önce yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"21 Mart 1990'da saat 21'den sonraydı. İstanbul Hadımköy'e bağlı Çakmaklı Köyü'nde Amerikan nükleer tesislerinde… Şu anda o tesis orada yok."

"Bu tesisin yakınındaki bir birlikte üsteğmen rütbesinde bir takım komutanı subaydım."

"Geri dönüşüm yeri vardı bu üste. Bu hurdalıkta bir takım metallerin yerlerini tespit etmeye gitmiştim. Bir tür keşif çalışmasıydı."

"Saat tam 9 civarında gökyüzü lacivertti. Bir hıslama sesi başladı. Elektrikli süpürgenin vakum yapan hava sesini düşünün. Sonra bu ses gittikçe arttı."

"BEREM UÇTU GİTTİ"

"Başımdan bere fırladı uçtu gitti. Kıyafetlerimin de fırlayacak gibi olduğunu hissettim. Daha sonra bilincim kapandı ve iki saat hiçbir şey hatırlamıyorum."

"Yanımda iki asker vardı. Benden birkaç yüz metre uzaktalardı. Arkadaşlarımın beni 3-4 kilometre ötedeki boş bir binanın duvarının önünde buldular. Yere oturmuş, sırtımı duvara yaslanıyormuşum. Üzerimde parkam da yoktu. Parkam hurdalığın az ilerisindeki çalılara tellere takılmış."

"Kendime geldiğime botlarımın çamurlu olmadığını gördüm. Çok dikkat çekiciydi. Yer çamurluydu. Ama botlarım tertemizdi."

"Ufologlar "Botlarına bulaşan toprağı bile almışlar" diye espri yaptılar."

"Sol kasığımda minik bir sivilce gibi izler gördüm. Onun dışında bir sağlık sıkıntım da olmadı. Ufologlar, o bölgeden vücuduma bir giriş yapıldığını düşünüyorlar."

"O gece alkol almadım. Hayatım boyunca kullanmadım."

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