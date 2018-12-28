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Emekli Uzman Çavuş, 8 Yaşındaki Yeğeninin Gözü Önünde Kardeşini ve Eniştesi Öldürdü

55 dakika önce İlandır

İZMİR'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş Ali Rıza A. (55), tartıştığı eniştesi Taner Cengiz'e (44) ateş edecekken araya giren kardeşi Nesrin Cengiz'i (43) vurdu.

Emekli Uzman Çavuş, 8 Yaşındaki Yeğeninin Gözü Önünde Kardeşini ve Eniştesi Öldürdü, System.String[]
İZMİR'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş Ali Rıza A. (55), tartıştığı eniştesi Taner Cengiz'e (44) ateş edecekken araya giren kardeşi Nesrin Cengiz'i (43) vurdu. Eniştesine de 6 el ateş eden Ali Rıza A. polise giderek teslim oldu. Cengiz çifti, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Çiftin 8 yaşındaki çocuğu ise polisler gelene kadar anne babasının cansız bedenlerinin başında ağlayarak bekledi.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında  Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın üst katında annesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen emekli uzman çavuş Ali Rıza A., alt katta ailesi ile yaşayan kardeşi Nesrin Cengiz'in evine gitti. İddiaya göre Ali Rıza A. ve kahvede garson olarak çalışan eniştesi Taner Cengiz arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Rıza A., belinden tabancasını çıkartıp, eniştesine doğrultu. Bu sırada aynı odada oğlu K.A. ile oturan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz'i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ali Rıza A.'nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan Nergiz Cengiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza A., daha sonra ağlayan yeğenin gözü önünde, tabancasını eniştesi Taner Cengiz'e doğrultup, art arda ateşledi.  Taner Cengiz de vücuduna isabet eden 6 kurşunla yaşamını yitirdi.

Ali Rıza A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, "Kardeşim ve kocasını öldürdüm" diyerek, teslim oldu.

Eve sağlık ekipleri ile giden polis, çiftin çocukları K.A.'yı cesetlerin başında ağlarken buldu. K.A., sakinleştirilip, yakınlarına teslim edilirken, Cengiz çiftinin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisi soruşturma başlatırken, Ali Rıza A.'nın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:30 Kaynak: DHA

Bergama, İzmir, 3. Sayfa
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