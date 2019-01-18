Son Dakika Haberleri: Emekli Uzman Çavuş Kansere Yenik Düştü

Emekli Uzman Çavuş Kansere Yenik Düştü

46 dakika önce

MANİSA(AA) - İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli jandarma uzman çavuş Osman Eriş, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Emekli Uzman Çavuş Kansere Yenik Düştü, System.String[]
MANİSA(AA) - İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli jandarma uzman çavuş Osman Eriş, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kolon kanseri tedavisi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Eriş'in cenazesi, Toygar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle mahalle kabristanında defnedildi.

Evli ve bir çocuk sahibi olduğu belirtilen Eriş'in cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkan Vekili Murat Biber de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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