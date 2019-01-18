Emekli Uzman Çavuş Kansere Yenik Düştü
46 dakika önce
MANİSA(AA) - İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli jandarma uzman çavuş Osman Eriş, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.
MANİSA(AA) - İzmir
'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli jandarma uzman çavuş Osman Eriş, memleketi Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde toprağa verildi.
Kolon kanseri tedavisi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Eriş'in cenazesi, Toygar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle mahalle kabristanında defnedildi.
Evli ve bir çocuk sahibi olduğu belirtilen Eriş'in cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkan Vekili Murat Biber de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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