Emekli uzman çavuş kız arkadaşını kazayla ağır yaraladı - Son Dakika
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Emekli uzman çavuş kız arkadaşını kazayla ağır yaraladı

14.07.2022 19:59
Emekli uzman çavuş kız arkadaşını kazayla ağır yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli uzman çavuş, birlikte yaşadığı kız arkadaşını yanlışlıkla silahla karnından vurarak ağır yaraladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli uzman çavuş, birlikte yaşadığı kız arkadaşını yanlışlıkla silahla karnından vurarak ağır yaraladı.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1919 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, emekli uzman çavuş Ö.U. birlikte yaşadığı kız arkadaşı B.İ.'yi yanlışlıkla silahla karnından yaraladı. Silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan B.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, emekli uzman çavuş Ö.U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli uzman çavuş kız arkadaşını kazayla ağır yaraladı - Son Dakika

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