Son Dakika Haberleri: Emekli Uzman Çavuş Törenle Toprağa Verildi

Emekli Uzman Çavuş Törenle Toprağa Verildi

1 saat önce

İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli uzman çavuş Osman Eriş, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Emekli Uzman Çavuş Törenle Toprağa Verildi, System.String[]
İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli uzman çavuş Osman Eriş, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün vefat eden emekli uzman çavuş Osman Eriş için ikamet ettiği Alaşehir'in Toygar Mahallesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Murat Biber, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay, eşi Çiler ve kızı Bilgenur Eriş, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Toygar Mahallesi Camisinde kılınan öğle namazı sonrası gerçekleştirilen törende, bir çocuk babası Osman Eriş'in biyografisi okundu ve helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Eriş'in naaşı askeri manga tarafından omuzlarda taşınarak mahalle kabristanlığına defnedildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

Alaşehir, Güncel
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