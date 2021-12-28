Emekli uzman çavuş, tren çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde emekli uzman çavuş Hanifi Aktürk (51), demir yolunun karşısına geçmek isterken, yük treninin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Ulukışla'dan Konya'ya giden 63651 sefer sayılı, Hasan S. ve Okan K. yönetimindeki yük treni, iddiaya göre, demir yolunun karşısına geçmeye çalışan emekli uzman çavuş Hanifi Aktürk'e çarptı. Aktürk, kanlar içinde rayda kalırken, kazayı fark eden makinistler de treni durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Aktürk'ü Ereğli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırdı. Tedaviye alınan Hanifi Aktürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.