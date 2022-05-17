Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü - Son Dakika
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Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü

17.05.2022 13:30
Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü

Emekli Vali Yardımcısı Şefik Aytekin, kansere yenik düştü.

Emekli Vali Yardımcısı Şefik Aytekin, kansere yenik düştü. Aytekin, Antalya'nın Kumluca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir Kumluca'da özel bir hastanede tedavi gören eski Vali Yardımcısı Şefik Aytekin, dün sabah hayatını kaybetti. Kumluca'da dünyaya gelen eski Vali Yardımcısı Eskişehir Vali Yardımcısıyken emekli oldu. Emeklilik hayatını memleketi olan Kumluca'da geçiren ve yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri tanısı konulan Şefik Aytekin, dün sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Emekli Vali yardımcısı Şefik Aytekin için bugün Kumluca Kaymakamlığı önünde resmi tören düzenlendi. Törene Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, daire amirleri ve ailesi katıldı.

Törende Kumluca İlçe Müftülüğüne bağlı İmam Hatip Samet Yorgancı tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban tarafından okunan duanın ardından resmi tören sona erdi. Şefik Aytekin'in cenazesi Kumluca Merkez Eski Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA

Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü
Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü
Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü
Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü
Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü
Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü
Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü

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Kaynak: İHA

Şefik Aytekin, Antalya, Kumluca, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli Vali Yardımcısı Aytekin, kansere yenik düştü - Son Dakika


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