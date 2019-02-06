Emekli Vatandaş, Bandırma'nın Fidan İhtiyacını Karşılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayatını ağaca adayan 76 yaşındaki doğa aşığı Fettah Kara, evinin yanındaki boş arsada binlerce fidan yetiştiriyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayatını ağaca adayan 76 yaşındaki doğa aşığı Fettah Kara, evinin yanındaki boş arsada binlerce fidan yetiştiriyor.



Yeşil dostu Fettah Kara, yetiştirdiği fidanları ihtiyacı olan kurumlara, kuruluşlara ücretsiz veriyor.



Kara, bundan 3 yıl önce Bandırma Eti Holding Ortaokulu bahçesine diktiği 238 adet çam fidanının bakımını da üstlendi. Fettah Kara, Anıtkabir'den getirdiği çam ağaç tohumlarını da ekerek büyüttüğünü ifade etti. Her sene değişik tür ve cins ağaç fidanı üretimi yapan Kara, "Bu sene servinin bir değişik cinsinden park servisi ektim. Bu ağaç yapraklarını dökmüyor. Bin 600 tane fidan yetiştirdim. Çeşitli okullara, kurumlara fidanları hiçbir çıkar gözetmeksizin verdim. Sağ olsun kurumlar bana teşekkür plaketi ve ismimin geçtiği tabelayı astılar. Tabii ki gözüm plakette ve tabelada değil. Yüreğimde Bandırma sevgisi olduğu için ne gerekiyorsa elimden geleni yaparım. Doğayı sevelim, tabiat olmadıktan sonra yaşama sevincimiz kesinlikle kalmaz" dedi.



Ağaca olan sevgisini ifade eden Kara, Tekel'den emekli olduktan sonra da evinin yanındaki boş arsada binlerce ağaç yetiştiriyor. Kara, "Emekli olduktan sonra fidan üretimine başladım. Bandırma'da yeşil alan oluşturmak için hiçbir menfaat gözetmeksizin okullara, kurum ve kuruluşlara kabristana fidan yetiştiriyorum. Aynı zamanda Bandırma'da güzel bir park oluşturmak için de birtakım adımlarda bulundum. Bu işi severek yapıyorum. Birçok çeşit ağaç fidanı yetiştiriyorum, örneğin hiç yaprak dökmeyen devamlı yeşil olan ağaç türleri yetiştiriyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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