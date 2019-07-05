Son Dakika Haberleri: Emekli vatandaş telefonla dolandırıldı
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Emekli vatandaş telefonla dolandırıldı

12 dakika önce

Nevşehir'de yaşayan emekli Ş.M, bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılara inanıp kimlik bilgilerini paylaşınca hesabındaki paradan oldu.

Emekli vatandaş telefonla dolandırıldı, System.String[]
Nevşehir'de yaşayan emekli Ş.M, bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılara inanıp kimlik bilgilerini paylaşınca hesabındaki paradan oldu.

Alınan bilgiye göre, Ş.M'yi telefonla arayan dolandırıcılar, bankamatik kartının yenileneceğini belirterek Ş.M'den kimlik bilgilerini talep etti.
Bilgileri paylaşan Ş.M, daha sonra şüphelenerek bankaya gidip hesap durumunu sordu.
ŞM. kendisini arayan şahısların, emekli maaşının bulunduğu hesabındaki bin 300 lirayı K.D. adlı şahsın hesabına aktardıklarını öğrendi.
Dolandırıldığını anlayan Ş.M, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:43 Kaynak: AA
nevşehir, Güncel
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