Emekli vatandaştan anlamlı bağış - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan emekli Mithat Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşının yarısını bağışladı.

60 yaşındaki Mithat Erkoç, Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşının yarısını bağışladı. Erkoç yaşı gereği risk grubunda yer aldığı için isteği üzerine bağışı onun adına polis ekipleri yaptı. "Biz bize değil yedi düvele yeteriz" diyen Mithat Erkoç, "Cumhurbaşkanıma mesajım şudur, dik dur eğilme, IMF kapısına dayanma. Ne gerekiyorsa değil malımızı, canımızı bile 7/24 saat vermeye hazırız. Yeter ki biz IMF kapısına gitmeyelim. Biz bize yeteriz. Vallahi biz bize değil, biz yedi düvele de yeteriz. Yani biz burada birlik beraberlik olursak bütün emekli arkadaşlarıma da sesleniyorum. Bizim de amacımız burada karınca kararınca az çok demeden tüm Türkiye olarak birlik ve beraberlik olursak, eğer biz yardımlarda bulunursak, bugün IMF'ye şuraya buraya hiç ihtiyacımız kalmaz. Gerekirse dış ülkelere bile yardım gönderecek seviyede ülkemiz. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Bizim dualarımız hep onunla. O olduğu müddetçe inşallah bu ülkenin başı dimdik kalacak" diye konuştu.

(Hüseyin Türkoğlu/İHA)