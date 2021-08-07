Emekli yarbay, traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Emekli yarbay, traktör kazasında hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde emekli Yarbay Erol Yıldırım (60) bahçesini sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde emekli Yarbay Erol Yıldırım (60) bahçesini sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erol Yıldırım, 10 yıl önce emekli olduktan sonra Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Tavşancık Karaoluk Mahallesi'nde bahçe alıp ceviz dikti. Kocaeli'den bakım yapmak için bahçesine gelen Erol Yıldırım, dün akşam saatlerinde çift sürerken traktörü yaklaşık 4 metrelik şarampolden yuvarlandı. Ters dönen traktörün altında kalan Yıldırım, yaşamını yitirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Erol Yıldırım'ın cenazesi, Savaştepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Yıldırım'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Kocaeli'ye gönderileceği belirtildi.

- Balıkesir - Balıkesir

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